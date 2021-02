Los momentos que llevaron a Kim Kardashian y Kanye West a tomar la decisión de tramitar su divorcio.

Hace tiempo, en las redes sociales, comenzaron a circular varios rumores de que Kim Kardashian y Kanye West estaban separados y que dicha decisión los llevaría al divorcio.

Los rumores se intensificaron después de la revelación de que la socialité y modelo había contratado los servicios de Laura Wasser, una célebre abogada de divorcios entre ricos y famosos.

Sin embargo, fue hasta hace unos días, cuando la noticia se hizo oficial una vez que la celebrity más famosa interpuso la demanda de divorcio.

De acuerdo con los cercanos a la pareja, había mucho amor entre ellos dos, pero las diferencias entre sus estilos de vida y los problemas de salud mental del rapero hicieron que la convivencia se viera afectada.

Kanye West y su bipolaridad

Hay que recordar que, en 2016, Kanye West fue hospitalizado por una emergencia psiquiátrica. Días antes, durante los conciertos de su tour Saint Pablo, había estado dando largos e incoherentes discursos sobre otros artistas y, por otro lado, alabando a Donald Trump.

En ese mismo año, lo diagnosticaron como bipolar, algo de lo que posteriormente ha hablado abiertamente; incluso, mencionando que no se quiere medicar, pues teme que los medicamentos interfieran con su proceso creativo.

Las visitas Wyoming

Para el 2018, lo pasó en el estado, Wyoming, componiendo, aunque no era la primera vez que pasaba tiempo en esa entidad; en 2016 su álbum The life of Pablo se produjo ahí, tiempo después compró aquel rancho en el pueblo de Cody.

Campaña presidencial

En julio del 2020, Kanye decidió empezar a hacer campaña con la idea de postularse como presidente de Estados Unidos, posteriormente en Carolina del Sur, en un discurso, reveló que había considerado pedirle a Kim que abortara a su primogénita North, en medio de un mar de lágrimas.

Después de estas situaciones, Kim Kardashian posteó en Instagram un texto haciendo referencia a lo complicado que es entender el desorden bipolar, defendiendo a su esposo.

Tras largos rumores, el 5 de enero de 2021, varios medios publicaron que este par de famosos ya no eran pareja. Aunque aún no había un divorcio de por medio, Kanye no pasó la Navidad con su familia.

Hasta ese momento, ninguno de los dos había abordado el tema sobre su ruptura. Simplemente mantienen una buena relación por sus pequeños hijos.