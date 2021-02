Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West; se acabó el cuento de hadas entre la polémica pareja.

Kim Kardashian y Kanye West se convirtieron en la pareja más popular de todo Hollywood, pues inundaron los titulares con polémicas controversias respecto a su vida íntima.

No es ninguna novedad que, la famosa modelo creció rodeada de controversia, pues desde hace muchos años, su vida personal quedó documentada en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Fue en el programa de entretenimiento, donde el público fue testigo de la extrovertida personalidad de la socialité, quien protagonizó innumerables peleas con sus hermanas, su propia madre y hasta con otras importantes figuras del entretenimiento.

Por si fuera poco, Kim también mostró su lado más vulnerable a lo largo de 19 temporadas, pues compartió su relación sentimental con el rapero Kanye West.

Los artistas se casaron el 24 de mayo de 2014 en un evento privado que reunió a familiares y amigos cercanos. Florencia fue la cuna del amor para las celebridades, quienes llegaron al altar con elegantes ajuares.

Sin embargo, el cuento de hadas llegó a su fin, pues la pareja de enamorados decidió terminar su romance de la mejor manera.

Kim Kardashian pidió el divorcio de Kanye West tras sus contundentes problemas familiares.

TMZ, medio estadounidense especializado en espectáculos, trascendió detalles de la crisis marital que atrapó a la pareja desde finales del año pasado.

Recordemos que, Kanye West se lanzó como candidato a la presidencia de Estados Unidos; sin embargo, se le vio con conductas extrañas durante su gira de campaña.

Las cosas no quedaron ahí, pues el rapero lanzó una serie de tweets revelando que Kim Kardashian quería encerrarlo en un centro psiquiátrico.

Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película ‘Get Out’, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer. Si termino encerrado como Mandela... ustedes sabrán por qué

En su momento, el cantante también criticó a su esposa por posar en la revista ‘Playboy’ y a su suegra Kris Jenner por intentar encerrarlo en un centro de rehabilitación.

Tal parece que, la polémica no tuvo solución, pues los medios estadounidenses trascendieron que Kim y Kanye se encuentran en trámites de divorcio.

Por si fuera poco, la creadora de ‘SKIMS’ se encuentra asesorada por la abogada Laura Wasser. Además, Kim Kardashian desea la custodia compartida por el bien de sus cuatro hijos North, Chicago, Saint y Psalm.

“Kim está furiosa porque él compartió algo sumamente privado. Las cosas se han desmoronado significativamente entre los dos y sucedió repentinamente”, reveló una fuente cercana a la pareja para los medios de comunicación estadounidenses.

Pese a todo, Kim Kardashian desea separarse sanamente y sin intención de pelear por los bienes del cantante. Y es que, la pareja está sumamente preocupada por el bienestar y educación de sus pequeños.

