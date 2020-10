Kimberly Loaiza luce su nuevo y radical cambio de look; sus millones de fans no están de acuerdo. (VIDEO)

Kimberly Loaiza es una experta de las redes sociales, así lo demostró esta mañana tras compartir un video en su canal oficial de YouTube en el cual mostró su nuevo look que adoptó y causó un gran revuelo entre todos sus fanáticos.

Es cierto que Kimberly Loaiza ha tenido distintos looks y ha presumido distintos colores de cabello en su carrera, con los cuales ha impuesto moda y tendencia.

En el video titulado Mis amigos se pintan el cabello del mismo color que yo, La Lindura Mayor presumió que conservó su mismo tono castaño, pero se realizó unas mechas en color rubio, que complementó con largas extensiones.

Sin embargo, no a todos les agrado el cambio de look, pues algunos internautas no dudaron en criticarla por el color, mencionando que las extensiones que se puso no eran decentes y que siempre tenía un cabello de muy mala calidad.

Pero esto parece no importarle a Kimberly, ya que ella se muestra muy feliz con su nueva imagen y sobre todo que sus amigos y pareja, el influencer Juan de Dios Pantoja, compartan los mismos gustos.