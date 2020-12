Livia Brito se hace la víctima y culpa al fotógrafo que golpeó de haber destruido su carrera.

La actriz Livia Brito aún no logra reponerse de la polémica que desató luego de que golpeara y quitara sus herramientas de trabajo al fotógrafo Ernesto Zepeda, luego de que éste la retratara junto con su novio mientras daban un paseo en una playa pública de Cancún.

Desde entonces, hace ya cinco meses de distancia, la cubana ha estado inmersa en una serie de situaciones desafortunadas en las que la más afectada ha sido su carrera artística, de la que perdió un protagónico en telenovela, así como algunos contratos de publicidad y otros proyectos.

Ahora, vuelve a tomar fuerza la situación que ha relatado el propio fotógrafo de lo que ocurrió alrededor de cuatro meses atrás, cuando se reunió con Livia Brito para poder llegar a un acuerdo ante la lamentable situación.

“Me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté. Nos vimos y me pidieron una disculpa”, compartió Ernesto Zepeda en una reciente entrevista.

Sin embargo, a pesar de que la actriz ofreció disculpas al fotorreportero de lo ocurrido, casi de inmediato lo culpó de haber destruido su carrea, hecho que lo molestó tanto a él como a su abogada.

No habían pasado ni dos minutos cuando ella (Livia) me dice que yo destruí su carrera, y que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘con su golpe y ya’

Ante este actuar de Livia Brito, el fotorreportero y su abogada decidieron levantarse del lugar sin llegar a un acuerdo.

“Fue un reclamo directo de ‘tú destruiste mi carrera’, e inmediatamente mi abogada le dijo ‘Livia te equivocas, él no ha destruido nada’. Si le han retirado trabajos o no la han querido contratar, a mí no me interesa destruirle la carrera a nadie”, declaró.

Finalmente, el fotógrafo aseguró que no piensa desistir de su denuncia contra Livia Brito hasta que le pague el daño que le causó y le regrese sus herramientas de trabajo.

“No voy a cambiar (de parecer) y no les deseo que les dejen de dar trabajo ni mucho menos, al contrario, que les vaya muy bien, simplemente se tienen que hacer responsables de sus actos”, concluyó.

