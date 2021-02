Vicente Fernández enfrenta una de las polémicas más grandes de su carrera artística, pues se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de abuso sexual por la cantante Lupita Castro.

En su momento, la intérprete de ‘Te Volaste La Barda’ abrió su corazón para los medios de comunicación y reveló que fue violada por el ‘El Charro de Huentitán’ a la edad de 17 años.

Además, Lupita Castro se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría y contó la razón que la orilló a callarse por tantos años.

“Tenía miedo de que lo encarcelaran porque él tenía a su familia que mantener. Por cuarenta y tantos años esto ha sido un infierno ¿por qué me voy a quedar con este infierno y él viviendo su gran vida?”, trascendió la intérprete en exclusiva para nuestro matutino.

Castro reveló parte del calvario que vivió a manos de ‘El Rey’, quien supuestamente se sintió atraído por muchas jovencitas más.

“Le dijo a mi mamá: ‘Yo le prometo que le doy todo: Fama, dinero y andar conmigo’. Me di cuenta que quería a una muchachita joven, pero después me di cuenta que no era yo nada más”, expresó la artista al borde de las lágrimas para VLA.

Lupita Castro prepara libro para contar su supuesta historia de abuso sexual a manos de Vicente Fernández

La intérprete de ‘Amor Desesperado’ también adelantó que prepara un libro para contar a detalle su historia de abuso sexual por parte de Vicente Fernández.

Ya se me quito el miedo. Sí él quisiera hablar conmigo, no estoy enojada. Ya pasé por la lumbre, ya me quite lo quemado y ya me sané

“Es muy difícil para mí revivir estas cosas, se burló de mi familia, de mi hermana, de mis tíos, de todos”, confesó la mexicana, quien ya comenzó a escribir las primeras páginas del texto.

Además, la artista latina hizo una peculiar invitación al cantante de música ranchera:

Si quiere cerrar el libro bien, lo podemos cerrar bien y la última página puede ser de él

En otros temas, Lupita Castro habló sobre las disculpas que ofreció Vicente Fernández en el programa de Mara Patricia Castañeda.

Recordemos que, el jalisciense se presentó en el programa virtual de la periodista para ofrecer una disculpa pública a la prensa y a sus admiradores.

“Él dijo ‘pido disculpas a la prensa’ y también lloró porque extraña mucho a su público”, concluyó Lupita Castro revelando que Vicente Fernández nunca se disculpó con las supuestas mujeres que acosó hace algunos años.

