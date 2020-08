Natalia Barulich responde a las críticas generadas por el escándalo con el futbolista Neymar y Maluma.

En la última semana, uno de los temas de interés por el mundo fue el escándalo protagonizado por el cantante Maluma, el futbolista Neymar y la modelo Natalia Barulich.

Y es que el jugador del PSG supuestamente se burló de la nueva canción del colombiano, misma que habría sido dedicada a la croata-cubana, la musa de ambas estrellas.

Sin embargo, el intérprete de ‘Felices Los Cuatro’, después de ausentarse de las redes sociales por unas horas, regresó y dejó claro que no tiene diferencias con su exnovia y examigo.

¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle, pregúntenle a él. No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, cada quien hace lo que quiere de su vida, si ellos son novios me parece muy bien

Y cerró: “No tengo ningún problema con él ni con nadie, yo soy una persona muy pacífica, no me gustan las peleas, yo no soy ese tipo de personas y si tengo que arreglar algo con alguien, yo agarro mi celular y lo hablo con esa persona, a mí no me gustan los dramas, no me gusta estar inventando en las redes sociales y mandar indirectas”.

En tanto, Natalia Barulich, quien no se había pronunciado sobre esta polémica, rompió el silencio y dedicó un contundente mensaje a todos aquellos que la han criticado o juzgado por su relación con uno de los mejores jugadores del mundo.

