Ninel Conde asistió a los juzgados para hablar del proceso de la custodia de su hijo con Giovanni Medina.

El problema legal entre Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina por la custodia de su pequeño hijo, no tiene miras de terminar pronto, ya que ambas partes continúan realizando acciones para ganar el caso.

Es por ello que la actriz y cantante acudió la tarde de este jueves a los Juzgados de lo Familiar, para hablar con el juez que lleva su caso y de ese modo poder exponerle la situación que le ha impedido poder ver a su hijo desde hace seis meses por iniciativa de su ex.

A su salida de la dependencia, Ninel Conde no quiso hablar del tema alegando que actualmente existe una restricción jurídica que no le permite dar alguna declaración o información sobre el tema; sin embargo, sí confirmó su asistencia en el Juzgado.

Vine a hablar con el Juez del juzgado para que sea sensible sobre lo que está pasando en su caso, y que se respeten las leyes y se actúe conforme a derecho. Que se respeten los derechos del niño para poder tener a su madre, tener el amor de su madre desde hace 6 meses

Sobre la misma línea, el ‘Bombón asesino’ destacó que por ahora “ya no puedo hablar más, pues recuerden que hay una orden judicial de restricción”.

Respecto a su nueva relación con el empresario Larry Ramos y si esta le ha afectado en todo su proceso por la custodia de su hijo, Ninel Conde fue directa y señaló que no caerá en confrontaciones por este tema.

“Les agradezco su interés, no voy a aclarar chismes, no me interesa y les pido respeto, gracias”, señaló la actriz.

Finalmente, Ninel Conde dijo estar tranquila y en paz. “Estoy agradecida con Dios, de tener la oportunidad de tener paz en mi corazón, de sentirme amada, es lo único que voy a decir”, concluyó.

