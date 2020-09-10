Livia Brito huye de la prensa para no dar declaraciones por sus polémicas y casi atropella a un reportero.
La actriz fue abordada por un grupo de periodistas para cuestionarla sobre su carrera y ella prefirió que su camioneta avanzara más rápido.
Al parecer, Livia Brito aún no tiene ganas de hablar con la prensa, luego de la serie de polémicas que ha protagonizado tras haber agredido a un fotógrafo en Cancún.
La actriz fue esperada y abordada por un grupo de periodistas luego de que participara en un programa de televisión, con la esperanza de tener algunas declaraciones; sin embargo, no quiso detenerse a atenderlos y emprendió la huida.
Te puede interesar:
Aracely Arámbula le entra al regional mexicano y regresa a la música con su nuevo tema: ‘Malas Noticias’.
En una grabación que ha sido compartida por algunos medios de comunicación, se ve cómo la camioneta donde viaja Livia Brito sale a toda velocidad del lugar donde están los reporteros, quienes la corretearon pidiendo a la actriz que se detuviera para charlar.
Desafortunadamente, en ningún momento la protagonista de telenovelas dio la orden de detenerse y, por el contrario, la unidad aumentó su velocidad y por poco atropelló a uno de los periodistas que se acercaron.
Tras este acto, Livia Brito fue cuestionada y criticada en redes sociales, donde también ha recibido un sin fin de comentarios desfavorables por haber aparecido en un programa de televisión en medio del escándalo que vive por haber golpeado al paparazzi Ernesto Zepeda, junto a su novio Mariano Martínez.
Cabe destacar que las recientes actitudes de Livia Brito han afectado en gran medida su carrera artística, llegando incluso a perder un papel protagónico en la nueva telenovela del productor Juan Osorio.
Sobre este nuevo incidente, la actriz no se ha pronunciado y hay versiones que señalan que aún no está confirmado que haya estado dentro de la camioneta.
En tanto, en las redes sociales los mensajes en su contra no cesan y algunos piden que sea expulsada del país o que no se le dé más trabajo.
También te puede interesar:
Marjorie De Sousa posa como Gatúbela con sensual atuendo de cuero negro en Instagram. (FOTO)