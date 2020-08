Niurka explota contra Lorena Herrera y Paty Navidad por sus posturas sobre el Covid-19 y la comunidad LGBT.

Niurka Marcos se pronunció en contra de las polémicas declaraciones de Paty Navidad y Lorena Herrera, mismas que han realizado acerca de la existencia del Covid-19 y la comunidad LGBT.

Te puede interesar:

Tatuaje y boda: Las frases más impactantes que Belinda y Christian Nodal dejaron en su primera entrevista juntos.

Acompañada de la actriz Rosita Pelayo, la vedette cubana fue cuestionada sobre las declaraciones de Paty Navidad y Lorena Herrera, por las que han sido criticadas en múltiples ocasiones en redes sociales.

La actriz fue directa y mostró que está en contra del uso del dióxido de cloro, recomendado por Herrera para combatir el coronavirus; además, expresó su apoyo a la comunidad LGBT, después de que Navidad reprobó los cambios de género.

Es un veneno. ¿Cómo te va a caer bien? Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca. Pues has de tener la conciencia muy blanca

En tanto, la ex de Juan Osorio se le fue a la yugular a quien opina basándose en lo que ve en el internet: “Solo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en internet. No hay certeza de nada. No tienen que ponerte chip en ningún lado”.

También te puede interesar:

Carlos Trejo arremete contra Alfredo Adame y asegura que él no fue responsable de la muerte de su esposa.

La famosa cubana tampoco coincidió con Paty Navidad sobre sus recientes comentarios acerca de la comunidad transexual, por lo que le pidió que no emita ninguna opinión al respecto.