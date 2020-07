Pablo Velasco, nieto de Raúl Velasco, habla de la supuesta hija que tuvo su abuelo con ‘La India María’.

Pablo Velasco, quien es nieto del recordado conductor de televisión Raúl Velasco, habló en exclusiva con Venga La Alegría sobre Mirna Velasco, la supuesta hija que tuvo su abuelo con la fallecida actriz de comedia, María Elena Velasco, mejor conocida como La India María.

Al respecto, el joven detalló que no le corresponde ser quien tenga que hablar de ese tema y aseguró no estar muy al pendiente de lo que se dice sobre esta situación, que fue revelada hace unos meses por la propia mujer de 50 años en una entrevista para un medio digital de Estados Unidos.

No sé cómo tomarlo, porque no tengo ninguna referencia clínica de que sea o no, la realidad es que si es cierto y es clínicamente comprobado, pues será parte de la familia

Aunque no descartó la posibilidad de realizarse una prueba de ADN con la mujer que dice ser su pariente, detalló que por ahora no está seguro si lo haría o no.

Lo tendría que pensar, en este momento no lo sé, pero nunca digas nunca, es algo que ni cabe en mí. Uno se mete en historias que se quiera meter, yo la verdad esta es una historia que ni me toca a mí, ni me toca hablarla, qué pasó y si pasó o no, no sé

Finalmente, fue muy cauteloso al hablar de los comentarios que han surgido en redes sociales, en los que se señala que Mirna Velasco está mintiendo sobre el caso.

La verdad es que ni leo ese tipo de información, ni me llega, de ese tema no tenía la información y no sabía, pero bueno, creo que hay que respetar los caminos de las cosas y si es una cosa o no, yo creo que hay caminos correctos de cómo manejar la situación

