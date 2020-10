Selena Gómez y Timothée Chalamet se muestran muy cariñosos por videollamada y desatan rumores de romance.

Selena Gómez y Timothée Chalamet desataron rumores de un posible noviazgo tras protagonizar una videollamada en Instagram. Los actores platicaron sobre sus proyectos profesionales, su estilo de vida durante la cuarentena e invitaron a sus fans a votar en las elecciones de Estados Unidos.

Sin embargo, los internautas notaron la excelente química que tienen los estadounidenses, pues no dejaron de sonreír y de sonrojarse en múltiples ocasiones.

En un momento de la conversación, Timothée elogió el trabajo de Selena durante las elecciones en Estados Unidos, pues la cantante se mostró muy activa en el ámbito político en los últimos días.

Estoy muy orgulloso de ti, has estado a tope con esto de las elecciones y estás marcando la diferencia. Me inspiras, lo digo en serio

Chalamet expresó su admiración por Gómez y la cantante no pudo evitar ponerse muy nerviosa: “Eres muy dulce”, respondió Selena.

No es la primera vez que los actores cruzan miradas, pues ambos protagonizaron la película ‘Un día lluvioso en Nueva York’ dirigida por Woody Allen. Durante una escena de la cinta, los artistas se dieron un gran beso que aumentó la emoción de sus fans por verlos juntos fuera de cámaras.

Cabe mencionar, que en su momento, Selena Gómez mantuvo una complicada relación con Justin Bieber, que superó con el paso del tiempo. Actualmente, se mantiene enfocada en su canal de cocina, su línea de maquillaje y su nueva música.

Por su parte, Timothée Chalamet es considerado uno de los galanes más populares de Hollywood. En su momento, mantuvo una sólida relación con Lily Rose Depp y recientemente, se le vio al lado de la mexicana Eiza González.

El joven, de 24 años, saltó a la fama tras protagonizar la película ‘Call Me By Your Name’, misma que se llevó un Premio Óscar por el Mejor Guión Adaptado.