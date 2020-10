Shakira publica VIDEO de integrante de ‘BlackPink’ cantando una de sus canciones y admiradoras exigen colaboración.

Shakira sorprendió a sus 68 millones de seguidores en Instagram con espectacular video. La cantante colombiana publicó un filme de Rosé, integrante de ‘BlackPink’, bailando al ritmo de su reconocida canción ‘Waka Waka’.

La bella coreana apareció con su característica cabellera rosa, un atuendo escolar y un micrófono en la mano, mismo que utilizó para interpretar algunas líneas de la canción elegida para la Copa Mundial de Fútbol de 2010.

Shakira cayó rendida ante el talento de Rosé y compartió el filme en su cuenta de Instagram. La artista, de 43 años, acompañó la publicación con un emotivo mensaje que movió el corazón de todos los fans:

¡Oh wow! ¡Me encantó verte hacer eso! ¡Súper lindo! Gracias Rosé. PD: Me encanta tu cabello

El post ganó 200 mil ‘me gusta’ a los pocos minutos de ser publicado. La reacción de los internautas no se hizo esperar, quienes expresaron que esperan ansiosos una colaboración entre Shakira y la banda de K-Pop.

La publicación de la cantante colombiana generó una luz de esperanza para millones de fanáticas, pues ‘BlackPink’ podría pisar tierras latinas por primera vez.

‘BlackPink’ es una de las bandas más populares del momento, ganándose el corazón de millones de fanáticos con temas como Forever Young, Playing With Fire, Kill This Love y How You Like That.

Por su parte, Shakira es una de las cantantes latinas más famosas a nivel mundial. La estrella tiene múltiples éxitos que suenan en Latinoamérica y en el extranjero. Hip’s Don’t Lie, Chantaje, La Bicicleta y She Wolf son algunos temas que ponen a bailar a los amantes de la música.

Las admiradoras ya esperan ansiosas por una colaboración entre estas estrellas mundiales. Recordemos que hace poco, ‘BlackPink’ lanzó una canción con Selena Gómez llamada Ice Cream y otra con Lady Gaga titulada Sour Candy.

dónde Blackpink tenga una colaboración con Shakira sería algo grandioso, Shakira es una de las artistas más reconocidas y respetadas de Latinoamérica, eso haría que personas que no escuchan Kpop se comiencen a interesar en el y dejen los prejuicios atrás. — 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎ˡᵒᵛᵉˢ ᵉˢᵗʳᵉˡˡⁱᵗᵃ (@camburmila) October 17, 2020

creo que nadie esperaba que Shakira citara un video de rosé — jay jr⁰² (@rosesforjaeno) October 17, 2020