Thalía reacciona al video de las niñas del pastel que pelean en plena fiesta: “¡Totalmente yo!”.

Thalía es una de las estrellas latinas que mejor han sabido conectar con su público a través de las redes sociales, razón por la que no pierde la oportunidad de sumarse a los temas en tendencia que surgen en las plataformas digitales.

Es por ello por lo que acaba de causar furor al reaccionar al video viral de las niñas del pastel, en el que se puede ver el momento en que las menores terminan en riña porque una le ganó a la otra en apagar las velitas de su pastel de cumpleaños.

La grabación que se ha hecho tema viral y de la que todo mundo está hablando, también llegó a la vista de Thalía quien aseguró que se identificó con la pequeña que se indigna y golpea a su hermana por no dejarla soplarle a su velita de pastel.

Ante esto, la guapa actriz y cantante ocupó su cuenta de Instagram para compartir en la sección de historias un fragmento del video viral en el que se ve a las niñas peleando.

Junto al clip, Thalía puso la frase: “Se le salió la del barrio… ¡Totalmente yo! Y a mucha honra”, palabras que evidentemente están ligadas al recuerdo de su personaje de la telenovela María la del Barrio.

Justo por este personaje, no dudó en compartir también una imagen editada en la que las caras de las niñas son intercambiadas por las de su personaje y el que interpretó Itatí Cantoral en la citada telenovela.

Recordemos que hace un tiempo, Thalía reveló al programa Ventaneando que de vez en cuando le salen algunas acciones que bien podría hacer su personaje del recordado melodrama.

“Se me sale Thalía la del barrio total, o sea es algo que no lo puedo controlar, es algo como que me florece la Santa María la Ribera; así rico, sabroso”, reveló en aquella ocasión.

