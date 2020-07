VIDEO: Thalía protagoniza aparatosa caída en TikTok tras presumir sus dotes como clavadista: “Me pegué".

Thalía es una de las cantantes mexicanas que cautiva al público juvenil con sus divertidos videos de TikTok. La celebridad, de 48 años, tiene un sentido del humor inigualable con el que se ganó el cariño de los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la guapa latina. Recientemente, protagonizó una escandalosa caída mientras grababa uno de sus icónicos filmes.

La intérprete de Arrasando aprovechó esta época de confinamiento para divertirse desde su alberca privada, pues colocó un llamativo inflable para aventarse y pasar un buen rato junto a sus hijos.

Sin embargo, la celebridad sufrió tremendo golpe en una de sus piernas: “Me pegué”, exclamó Thalía después de presumir sus clavados de cuarentena.

El video ganó más de 40 mil ‘me gusta’ y los comentarios de sus admiradores, preocupados por su estado de salud: “Tremendo golpe te diste, espero que estés bien”, escribió una fan.

Thalía es una de las figuras del espectáculo más queridas por parte del público latino; entre su repertorio de canciones se encuentran No Me Acuerdo, Desde Esa Noche, No Me Enseñaste, Piel Morena, Amor a La Mexicana, entre otras, que se convirtieron en las favoritas de los fanáticos.

La cantante realizó un espectacular debut en TikTok; sus videos, captaron la atención de los internautas en poco tiempo. Hace unas semanas, Britney Spears fue apodada Thalía gringa, debido al gran parecido que tienen sus videos en la red social más popular.

Las estrellas internacionales se caracterizan por tener un estilo muy similar a la hora de editar sus videos, pues realizan coreografías, retos y uno que otro extraño clip.

