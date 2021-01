Twitter suspende cuenta oficial y alterna a la actriz Paty Navidad por sus polémicas publicaciones.

Luego de que Paty Navidad sufriera la suspensión de su cuenta principal de Twitter debido a sus publicaciones polémicas respecto a la pandemia y otras teorías que podrían contribuir a la desinformación, la actriz trató de ‘burlar’ a la red social creando un perfil nuevo, que poco después le fue suspendido.

Sobre la situación que vivió por el cierre de su primer perfil de Twitter, en el que exponía teorías sobre la pandemia y dio su apoyo a la violencia que se vivió en el Capitolio de Estados Unidos, la sinaloense denunció que se trataba de un acto de censura, a través de su cuenta en Instagram, donde retomó su actividad social.

“¡La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, escribió Paty Navidad en un extenso mensaje que acompañó con un video de ella.

Entre otras cosas, Paty Navidad pidió a sus seguidores que se unan a su cruzada en pro de lo que ella ha llamado los derechos y libertades de la humanidad.



Le suspenden segunda cuenta

Tras el cierre de su perfil, principal, Paty Navidad intentó seguir en la red social al crear una nueva cuenta, desde la que pretendía seguir difundiendo sus mensajes.

Sin embargo, le duró muy poco el gusto, pues en breve su nueva cuenta fue suspendida por los administradores de la plataforma. “¡Ups! Me suspendieron nuevamente la cuenta de Twitter, la que apenas empecé a usar hoy: @patynavidadnew”, escribió la actriz en Instagram.

Ante esto, Paty Navidad también reveló que muchas personas han ocupado la situación para usurpar su identidad y abrir cuentas falsas con su nombre.

“Lo peor es que están abriendo muchas más con mi nombre. Están suplantando mi identidad, sobre todo la cuenta @patynavidadneww con 2 ‘ww’. Ojo, en estos momentos no tengo ni una sola cuenta de Twitter. Que nadie los engañe. Esto ya es censura controlada y descarada”, refirió Paty Navidad.

