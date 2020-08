Vadhir Derbez deja paralizados a sus seguidores con drástico cambio de look: “Me veía muy señor”.

Vadhir Derbez dejó en shock a todos sus seguidores en redes sociales, luego de que se mostró con un cambio de look muy drástico.

En un video que publicó en su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez relató las razones por las que decidió cambiar de imagen y hacer con su cabello algo que nunca se había atrevido.

Al respecto, Vadhir Derbez aseguró que ahora que está iniciando con sus compromisos laborales, parte de su equipo de trabajo y algunos de sus más cercanos le aseguraron que el look que traía con el cabello largo no le iba muy bien.

Tras lo que le dijo su gente de confianza, decidió poner manos a la obra y acudir con su estilista de confianza para hacer algo totalmente distinto.

Ahorita me lo estaba dejando largo, porque quería hacer un cambio, algo distinto, pero ya empecé a tener sesiones de fotos, cosas del trabajo, y todo mi equipo de trabajo y otras personas me dijeron que me veo demasiado señor con ese look, así que me lo voy a cambiar, pero voy a tratar de hacer algo distinto, así que a ver qué se nos ocurre

Una vez que tomó la decisión de cambiar para verse más rejuvenecido y galán, Vadhir Derbez inició el proceso con un corte de cabello y retoque de barba. “Como me sale la barba de la fregadísima, me la van a intentar pintar un poco”, compartió el protagonista de películas.

Sin embargo, la real renovación llegó al día siguiente, cuando el también cantante regresó al salón de belleza para que le tiñeran el cabello con un efecto de declaración llamado baby light. “Estoy nervioso porque me van a hacer un cambio de look, nunca me había pintado el pelo”.

Tras un largo proceso de decoloración y tinte, “la hora de la verdad llegó” y se pudo ver la renovada cabellera de Vadhir Derbez, quien lució un mechón de cabello en tono casi blanco que le brinda mucha luz en su rostro.

Ante su cambio de look, el actor recibió los halagos de sus seguidores, quienes consideraron que luce muy bien. “Quedaste guapísimo”, “me gustó”, “si ya eras un cuerazo, imagínate ahora”, son algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en YouTube.

