Nuestros conductores de Venga La Alegría reciben el 2021 con estas espectaculares FOTOS.

Luego de un año complicado a causa de la contingencia sanitaria que prevalece en el mundo, llegó el 2021 con nuevas esperanzas de que la situación mejoré y todos puedan estar juntos de nuevo.

Nuestros conductores de Venga La Alegría se manifestaron en sus redes sociales con imágenes en las que desearon a la audiencia del matutino número uno de la televisión mexicana buenos deseos, entre ellos, salud, paz y bienestar.

“Te deseo salud, amor y bendiciones para ti y todos los que amas... ¡Feliz 2021!”, escribió la guapa Cynthia Rodríguez en su cuenta oficial de Instagram.

En tanto, Kristal Silva expresó “adiós 2020, no te odio pero tampoco fui feliz en algunos de tus 365 días, pero así es la vida y este 31 de Diciembre no me queda más que agradecerte porque tengo salud y las bendiciones siguen llegando a mi vida”.

Con el carisma y la chispa que lo caracterizan, El Capi Pérez dio la bienvenida al año con una imagen en donde sale con un traje rosa y una sonrisa deslumbrante.

En tanto, Pato Borghetti compartió un gracioso momento en compañía de su familia. El amado argentino subió un video en el que está en un alberca junto a su esposa y su hijo.



Sergio Sepúlveda subió una grabación en la que goza con felicidad la llegada del nuevo año. Sus característicos lentes y una sonrisa de oreja a oreja, el conductor lució fenomenal ante la vista de sus miles de fanáticos.

Laura G en compañía de amigos y un amanecer hermoso a su espalda, fue como recibió la llegada del año nuevo. También, la querida presentadora presumió su unió familiar y el ambiente de paz que impera en su casa.