Filtran VIDEO ‘Patética Generación’, donde YosStop se burla de la violación de Ainara: “Moral muy distraída”.

Las imágenes de Ainara siendo golpeada por un grupo de estudiantes, fueron retomadas por la youtuber YosStop en el 2018. Y es que, la influencer grabó el video ‘Patética Generación’, donde incluyó fotos de la golpiza y contundentes comentarios contra la joven de 16 años en aquel entonces.

En dicho filme, la creadora de contenido culpó a Ainara de ser violada, pues expresó que se dejó introducir una botella de champagne a cambio de tres cajetillas de cigarros.

“Ainara se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una peda se dejó meter una botella de champagne por la vagina. Hay un video que me mandaron, y se ve que le están metiendo una botella por ahí, mientras los weyes se están cagan… de risa y lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros”, trascendió la influencer en el mencionado video que posteriormente borró de su canal de Youtube.

En pocas palabras, resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaban putean… es una increíble niña con moral muy distraída, por no decir que es una put…, porque realmente sí lo es. Y no porque todas las mujeres nos digamos put… entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se las mandaba a los weyes

Tras las contundentes críticas en su contra, la artista bajó el video de la plataforma digital YouTube; sin embargo, colectivos feministas dieron a conocer el polémico filme de nuevo para apoyar a Ainara con su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

YosStop admitió que almacenó el video de la violación de Ainara

En una parte del video ‘Patética Generación’, YosStop admitió haber recibido, reproducido y almacenado el video de la violación de Ainara. Fue por esta razón que, la youtber mexicana recibió una denuncia por pornografía infantil el día de ayer.

En otra parte del filme, Yoseline Hoffman emitió su opinión de la golpiza y la violación hacia Ainara.

“Lo que yo pienso es que todos están de la chinga..., no hay una persona que no salga, o no haya estado en ese momento, que tenga más neuronas que otro. Está muy cabr... el nivel de pende... que se maneja hoy en día en estas generaciones”, concluyó la también actriz, quien desató múltiples críticas entre los usuarios de las redes sociales.

Recordemos que, YosStop se convirtió en una de las creadoras de contenido más controversiales de Youtube. Y es que, la artista tiene un repertorio de videos, donde emite críticas, opiniones y declaraciones que dividen la opinión de múltiples usuarios de las plataformas digitales.

