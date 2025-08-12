inklusion logo Sitio accesible
“No soy especial, simplemente soy disciplinado”, Osmar Olvera, clavadista mexicano, comparte la clave de su éxito

Osmar Olvera, el clavadista mexicano que cumplió sus sueños alcanzando la gloria deportiva, nos visitó para contarnos cuál es la clave de su éxito.

Osmar Olvera, el clavadista que cumplió sus sueños convirtiéndose en medallista olímpico y campeón mundial, nos visitó en Venga La Alegría para contarnos cómo ha sido su camino hacia la gloria deportiva y compartirnos la clave de su éxito.

