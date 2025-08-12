Las 6 mejores frases de El Capi Pérez para hacer reír a tus amigos: flecharás a todos

En 2014, Venga la Alegría le dio la bienvenida oficialmente al Capi Pérez, quien rápidamente se convirtió en uno de los presentadores más queridos de la emisión y se ha vuelto el protagonista de entrañables frases en el programa. Y es que parte de la buena aceptación que tiene entre el público, indiscutiblemente está el sentido del humor e ingenio que posee, que lo vuelven también todo un referente para quienes buscan inspirarse con su carisma.

6 frases del Capi Pérez con las que serás el más divertido de tus amigos

“Esto tiene potencial para ser meme” . ¿Cuántas veces has pasado por una experiencia divertida que merece ser inmortalizada? Precisamente esta frase podría volverse recurrente en las conversaciones con tus amigos.

Lo más divertido, es que esta expresión nació de la increíble visita que Katy Perry hizo a Venga la Alegría

"Ando buscando en qué gastar mi dinero... de tantos billetes se me caen los pantalones". Este chiste es ideal para aquellas situaciones en las que no sabes cómo decirle a alguien que no te gusta su look, y fue la misma que utilizó en una de las parodias que le hizo a Natanael Cano por su extravagante estilo urbano.



"Mi nombre es Margarita McKenzie y andamos contratando". Cuando quieras hacer reír a tus compañeros de trabajo, puedes recurrir al ingenio de Margarita McKenzie, el personaje del Capi Pérez con frases que le arrancan una carcajada hasta al más serio.

"¿Ya nadie quiere venir a esta sección o qué? Si eres medianamente famoso, te invitamos". Al ser el campeón indiscutible de "Gánale al Capi"



"No andes con ninguna de tus compañeras... también practica tu sonrisa". Para ser el alma de la oficina, utiliza este sabio consejo que el Capi dio al momento de transformarse en Margarita McKenzie.



"Acabo de cobrar, ya me depositaron. Hoy voy a desquitar lo mucho que trabajo". En las ocasiones donde no puedes esperar por la quincena, recurre a cantar esta divertida melodía con la que el conductor de Venga la Alegría celebra sus triunfos en "Sin palabras".

Así que ya lo sabes, con estas ingeniosas frases del Capi Pérez, harás reír a quien esté a tu alrededor y demostrarás tu habilidad para ser gracioso, incluso en las situaciones menos esperadas.