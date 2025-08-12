Pee Wee nuevamente arrestado en Estados Unidos; esto es lo que podría pagar para quedar libre
La noche del 10 de agosto Pee Wee fue arrestado por conducir en supuesto estado de ebriedad en Texas. Esto es lo que tendría que pagar para quedar libre.
La noche del pasado domingo 10 de agosto Pee Wee fue arrestado por conducir en supuesto estado de ebriedad en el estado de Texas. Cabe mencionar que esta sería la segunda ocasión que es detenido por la misma razón. Esto es lo que tendría que pagar a las autoridades para quedar libre.
