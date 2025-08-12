inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Pee Wee nuevamente arrestado en Estados Unidos; esto es lo que podría pagar para quedar libre

La noche del 10 de agosto Pee Wee fue arrestado por conducir en supuesto estado de ebriedad en Texas. Esto es lo que tendría que pagar para quedar libre.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

La noche del pasado domingo 10 de agosto Pee Wee fue arrestado por conducir en supuesto estado de ebriedad en el estado de Texas. Cabe mencionar que esta sería la segunda ocasión que es detenido por la misma razón. Esto es lo que tendría que pagar a las autoridades para quedar libre.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×