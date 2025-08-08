inklusion logo Sitio accesible
¿Terminará la tensión? Pepe Aguilar cumple 57 años y su hijo postea un ‘mensaje misterioso’

Como era de esperarse, a Pepe Aguilar le llovieron felicitaciones tras cumplir 57 años de vida. Sin embargo, llamó la atención que su hijo Emiliano se limitó a postear un ‘mensaje misterioso’ en sus redes sociales.

