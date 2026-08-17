Viviann Baeza rompe el silencio y habla sin filtros de Anahí, Azalia y de su paso por Survivor México La Reliquia en Llamas

Viviann Baeza nos contó sus impresiones sobre su participación en Survivor México La Reliquia en Llamas y destacó el desgaste físico y mental que sufrió en el reality. ¿Cómo le fue con la escasez de comida? ¿Qué hay con los conflictos con Anahí? ¿Azalia merecía salir de reality? ¡Revive los mejores momentos del 16 de agosto 2026!