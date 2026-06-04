“Las nuevas generaciones voltean a vernos”, Los Tigres del Norte cuentan lo que vivieron con Karol G

Los Tigres del Norte revelaron en exclusiva los detalles de la vez que Karol G les pidió prestado el bajo de Hernán Hernández para utilizarlo en Coachella. Luego de conocer el significado que el mítico bajo tiene para la cantante colombiana, Los Tigres del Norte, quienes se pronunciaron sobre futuras colaboraciones, decidieron regalarle el instrumento como muestra de cariño y admiración.