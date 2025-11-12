Venga La Alegría | Programa 12 de noviembre Parte 1 | La celebración de cumpleaños de Angélica Vale
Las mejores noticias de la Zona de Espectáculos y todas las celebridades que asistieron a los Premios Q, entre ellos Cristián de la Fuente y Arturo Carmona, quienes ya NO son amigos.
Revive la primera parte del programa de Venga La Alegría este miércoles 12 de noviembre. El Chef Rahmar nos trajo una receta de empanadas de camarón para chuparse los dedos y disfruta de las mejores exclusivas del espectáculo.
