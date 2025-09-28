Programa 27 de septiembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la transmisión del sábado 27 de septiembre de 2025, en Venga La Alegría Fin De Semana se habló sobre los abucheos que recibió Christian Nodal en un concierto gratuito que dio en Nuevo León; la conductora Olga Mariana se estrenó en el radio junto con Jawy; nos visitó El Mali de Tepito, el imitador de El Malilla; y la polémica de Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez con la prensa sigue dando de qué hablar. Ve el programa completo aquí.

