Programa 27 de septiembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la transmisión del sábado 27 de septiembre del presente año, las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana, durante la sección Benditas Mujeres, hablaron sobre ‘los fantasmas que no se ven, pero que se sienten’; Manola Díez, participante de La Granja VIP, aseguró que presentará una nueva faceta en el reality de TV Azteca que se estrena el 12 de octubre; el médium Jesús Levy intentó contactar el más allá; además, nuestros presentadores recrearon algunos videoclips del cantante de raggaetón Bad Bunny.

