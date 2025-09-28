Programa 28 de septiembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la tranmisión de este domingo 28 de septiembre en Venga La Alegría Fin De Semana se habló de los problemas de sordera que padece Lupillo Rivera, las críticas que ha enfrentado Michelle Vieth por sus cambios físicos, la opinión de José Ron sobre la polémica entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez con la prensa, los objetivos de César Doroteo en caso de ganar La Granja VIP, reality de TV Azteca que se estrena el 12 de octubre, la fiesta de nuestros conductores. Además, se presentaron Los Compas de Los Alameños y se recordó la vida de José José a 6 años de su fallecimiento.