Programa 28 de septiembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Laura Núñez, exmanager de José José, revela detalles nunca antes dichos del cantante y nuestros conductores protagonizaron un concurso de maquillaje.
Crédito: TV Azteca
En la transmisión de este domingo 28 de septiembre de Venga La Alegría, en la sección de Benditas Mujeres, las conductoras hablaron sobre los ‘hombres faroles’, Jawy Méndez se sinceró y reveló que no tendrá filtros durante su participación en La Granja VIP, Laura Núñez, exmanager de José José, reveló cómo fueron los últimos días de ‘El Principe de la Canción’ y cómo lo conoció. Además, nuestros presentadores fueron los modelos en un concurso de maquillaje para las fiestas de Halloween, ¿quién ganó? Descúbrelo aquí.
