¡Así respondió Cynthia Klitbo a quienes critican su relación con uno de 30 años!

Ahora que Cynthia Klitbo está enamorada y radiante con su nuevo amor, nos contó qué opina su hija Elisa de que su novio, Luis Rodríguez, tenga 30 años de edad. ¿Cómo es la relación de Cynthia Klitbo con su hija cuando se trata de temas del corazón? ¡Checa lo que reveló la actriz, quien ya se imagina como abuela!