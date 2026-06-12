Pablo se quiebra por la presión en MasterChef 24/7 y LLORA tras los regaños de los chefs (VIDEO)
A Pablo no le está siendo fácil lidiar con los malos comentarios en MasterChef 24/7 y su fracaso en la clase del Chef Diego Niño lo llevo al límite.
Los cocineros de MasterChef 24/7 están sometidos a la presión de mejorar y entregar el 100% en cada prueba. Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo y los regaños terminan haciendo estragos en su estado de ánimo, justo como le pasó a Pablo, quien luego de varias derrotas y llamadas de atención, se quebró y terminó entre lágrimas mientras dos de sus compañeras trataban de consolarlo.