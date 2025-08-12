Venga La Alegría | Programa 12 de agosto Parte 1 | Cazzu se defiende de sus detractores, arrestan a Pee Wee en Estados Unidos, Susana Zabaleta aclara lo de ‘nepo baby’ y Lucerito Mijares; además, la receta, la pasarela y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de agosto 2025, parte 1: Cazzu se defiende de quienes critican su imagen, Pee Wee es arrestado nuevamente en Estados Unidos, Susana Zabaleta se pronuncia sobre los chismes de ‘nepo baby’ hacia Lucerito Mijares, el polémico nuevo sencillo de Mariana Ochoa, la receta del día y los mejores juegos.