inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 12 de agosto Parte 2 | Aleks Syntek lanza un mensaje a sus detractores, las actrices de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve; el marcador de escándalo en el Sin Palabras y mucha diversión

Aleks Syntek se defiende del ‘hate’ y lanza un mensaje a sus detractores, la entrevista con el elenco de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Además, la polémica entre Luz Elena y Ricardo Casares en la Mesa de Sexo, el abultado marcador del Sin Palabras y mucha diversión.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de agosto, parte 2: Aleks Syntek se defiende del ‘hate’ y lanza un mensaje a sus detractores, la entrevista con el elenco de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Además, la polémica entre Luz Elena y Ricardo Casares en la Mesa de Sexo, el abultado marcador del Sin Palabras y mucha diversión.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×