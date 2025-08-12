Venga La Alegría | Programa 12 de agosto Parte 2 | Aleks Syntek lanza un mensaje a sus detractores, las actrices de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve; el marcador de escándalo en el Sin Palabras y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de agosto, parte 2: Aleks Syntek se defiende del ‘hate’ y lanza un mensaje a sus detractores, la entrevista con el elenco de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Además, la polémica entre Luz Elena y Ricardo Casares en la Mesa de Sexo, el abultado marcador del Sin Palabras y mucha diversión.