Venga La Alegría | Programa 12 de enero 2026 Parte 1 | Todo sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de enero 2026, parte 1: Todo sobre la muerte de Yeison Jiménez, la actualización de las víctimas tras la explosión en Paseos de Taxqueña, la consulta con la ginecóloga Julie Salomón, la receta con Rahmar, lo que desmintió Yolanda Andrade y los consejos de los bomberos para evitar siniestros por fugas de gas. Además, la pasarela con trajes sastre, Luz Elena rompió en llanto tras compartir su proceso haciendo ejercicio, la Guerra de Palabras y mucha diversión.