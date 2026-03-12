Venga La Alegría | Programa 12 de marzo 2026 Parte 2 | Grandes imitadores, los mejores juego y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de marzo 2026, parte 2: Julio César Chávez revela que apoyará a Adame en su pelea contra Carlos Trejo, Arleth Terán habla de la menopausia, el resumen del Exatlón y dos grandes imitadores nos deleitaron con sus voces. Además, jugamos Desconectados, El Reto y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!