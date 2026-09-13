Programa Completo 13 de septiembre de 2026 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡Una auténtica fiesta mexicana en Venga La Alegría Fin de Semana! En el programa del 13 de septiembre se vive una autentica celebración del Día de Independencia. Nuestros conductores favoritos se visten con el mejor look del día y con una auténtica feria para que todos disfruten.

Revive todo lo que pasó en la gran programación. Conoce la receta completa de unos pambazos, platillo que puedes hacer en la gran fiesta de Independencia, ideal para chuparse los dedos.

Por otro lado, no te pierdas de los chismes más candentes de la jornada, en especial por la presencia de Danna y Belinda en una presentación de una reconocida obra.

Si te quedaste con ganas de más, entonces revive la parte 1 del programa completo.