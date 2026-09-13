¿Esposa tradicional o moderna? Un tema que se ha vuelto polémico por sus opiniones controversiales

En Venga La Alegría Fin de Semana las conductoras en la sección de “Benditas Mujeres” debaten sobre ser esposa tradicional o moderna, una tema que en las redes sociales ha generado mucha polémica, ya que algunos aplauden el cambio mientras que otros rechazan la idea. Descubre cuál fue la opinión de las conductoras y los comentarios de las personas en la calle.