“Con una mujer es más fácil fluir": Granjera revela que es BISEXUAL y da DETALLES de su relación a Rafa Mercadante
Una de las Granjeras reveló dentro de La Granja VIP que tuvo una relación con una mujer con la cual duró tres meses y dió detalles exactos de cómo se sintió durante ese periodo.
Mónica Escobedo, una de las Granjeras de La Granja VIP reveló que ha tenido atracción por mujeres, por lo que es bisexual, incluso reveló a su compañero Rafa Mercadante que tuvo una relación sentimental con una mujer, misma que duró tres meses. La Granjera dió a conocer que se ha sentido más cómoda estando con damas que con caballeros ya que la dinámica es muy diferente.