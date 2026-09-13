“Con una mujer es más fácil fluir": Granjera revela que es BISEXUAL y da DETALLES de su relación a Rafa Mercadante

Mónica Escobedo, una de las Granjeras de La Granja VIP reveló que ha tenido atracción por mujeres, por lo que es bisexual, incluso reveló a su compañero Rafa Mercadante que tuvo una relación sentimental con una mujer, misma que duró tres meses. La Granjera dió a conocer que se ha sentido más cómoda estando con damas que con caballeros ya que la dinámica es muy diferente.