Programa Completo 13 de septiembre de 2026 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡La fiesta no termina! No te pierdas lo que pasó en la parte 2 de Venga La Alegría Fin de Semana del 13 de septiembre, contando con música en vivo, juegos mecánicos y mucho chisme.

Por un lado, los conductores se subieron al toro mecánico, donde el más valiente y fuerte ganaba, un gran momento para que todos mostraran su fuerza.

Por otro lado, tuvimos la visita inesperada con familiares y amigos de los nominados en el reality de La Granja VIP, quienes los van a defender, además de invitar a todos a votar por sus conocidos.

¿Quieres más? Vive todo lo que pasó en el programa, un chisme que no te vas a querer perder.