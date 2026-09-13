Programa Completo 13 de septiembre de 2026 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
¡Viva México! El 13 de septiembre del 2026 en Venga La Alegría Fin de Semana se vive una gran fiesta con los conductores, además de hablar de todos los chismes
¡La fiesta no termina! No te pierdas lo que pasó en la parte 2 de Venga La Alegría Fin de Semana del 13 de septiembre, contando con música en vivo, juegos mecánicos y mucho chisme.
Por un lado, los conductores se subieron al toro mecánico, donde el más valiente y fuerte ganaba, un gran momento para que todos mostraran su fuerza.
Por otro lado, tuvimos la visita inesperada con familiares y amigos de los nominados en el reality de La Granja VIP, quienes los van a defender, además de invitar a todos a votar por sus conocidos.
¿Quieres más? Vive todo lo que pasó en el programa, un chisme que no te vas a querer perder.