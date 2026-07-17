Venga La Alegría | Programa 17 de julio 2026 Parte 1 | El pleito entre Laura Zapata y el abogado de Kunno, el calendario escolar del próximo ciclo y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de julio 2026, parte 1: Laura Zapata exhibe el audio del abogado de Kunno y recibe un mensaje en respuesta, Ana Brenda Contreras explica cómo lidia con las críticas, El Challenge y la receta de espadas a la parrilla.

También, Litzy revela que sueña con ser mamá, Aislinn Derbez revela de dónde heredó su talento y los mejores diseños del verano 2026 para niñas. Además, los recientes sismos en Chiapas, el estudio de felicidad del INEGI y todo sobre el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027, explicado Con Peras y Manzanas; y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!