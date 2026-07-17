"¿Estás segura?": Ixdit explica por qué la castigaron en MasterChef 24/7 y la Chef Lili Cuéllar la cuestiona (VIDEO)

La sanción que el Chef Diego Niño le puso a Ixdit y Emmanuel por desobedecerlo en MasterChef 24/7 sigue dando de qué hablar. Y esta vez la que quiso enterarse de todo lo que pasó fue la Chef Lili Cuéllar, quien habló con la cocinera y le explicó que el castigo no fue solo por probar las preparaciones con los dedos como ella piensa, sino porque no supo respetar las reglas de su colega y esto fue lo que propició su molestia.