"¿Estás segura?": Ixdit explica por qué la castigaron en MasterChef 24/7 y la Chef Lili Cuéllar la cuestiona (VIDEO)
Aunque Ixdit insistió en que no desobedeció del todo al Chef Diego Niño, la “Maestra del fuego” le recordó la importancia de saber seguir instrucciones.
La sanción que el Chef Diego Niño le puso a Ixdit y Emmanuel por desobedecerlo en MasterChef 24/7 sigue dando de qué hablar. Y esta vez la que quiso enterarse de todo lo que pasó fue la Chef Lili Cuéllar, quien habló con la cocinera y le explicó que el castigo no fue solo por probar las preparaciones con los dedos como ella piensa, sino porque no supo respetar las reglas de su colega y esto fue lo que propició su molestia.