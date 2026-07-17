Venga La Alegría | Programa 17 de julio 2026 Parte 2 | El Gran Premio VLA y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de julio 2026, parte 2: Rosa Figueroa da la cara por sus hermanos sobre la herencia de Joan Sebastian, Benny Ibarra se pronuncia sobre la nueva serie de Timbiriche y los ‘Prófugos del Anexo’ anuncian su regreso.

También, los reportajes de Samantha Núñez, gatitos en adopción, aprendimos a hacer un parque de golosinas, El Gran Premio VLA y lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos 5 X 3 y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!