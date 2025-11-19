Venga La Alegría | Programa 19 de noviembre Parte 2 | Lo que se avecina en Chef al Instante, las quejas de Adame en La Granja VIP y más
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de noviembre, parte 2: Las alianzas advierten sus próximos movimientos en La Granja VIP, los platillos que protagonizarán Chef al Instante, el resumen más completo del Exatlón, el Sin Palabras, los mejores juegos y más.
