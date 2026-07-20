¡¿Por culpa de la salsa?! Nora habla sin filtros del Mundo MasterChef 24/7

La visita de Dani Valle, Ivonne Montero y Luis Fernando Peña, la llamada de atención a Daniela Parra y la eliminación de Nora, quien nos acompañó en La Parrilla para compartir qué fue lo que la hizo falla y quedar fuera de la cocina más famosa de México. ¿Quién es el favorito de Nora para ganar MasterChef 24/7? ¡Ojo a las reacciones del Mundo MasterChef 24/7!