Venga La Alegría | Programa 22 de junio 2026 Parte 2 | Iker Casillas en el foro, caída de Kristal Silva y Sin Palabras
Revive la segunda parte de Venga La Alegría y disfruta de la entrevista con Iker Casillas, quien se une al equipo de la cobertura del La Copa Mundial de la FIFA 2026™ por TV Azteca.
¡Increíble inicio de semana! Este lunes 22 de junio tuvimos un programa de lujo con la visita de Iker Casillas en el foro. El Sin Palabras encendió la competencia entre el equipo Favorito y el Pueblo. Margarita Mckenzie llegó a poner orden, pero no solo eso, invitó a los conductores a envíar sus mejores mensajes de buenas vibras a la Selección Mexicana.