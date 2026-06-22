Venga La Alegría | Programa 22 de junio 2026 Parte 2 | Iker Casillas en el foro, caída de Kristal Silva y Sin Palabras

¡Increíble inicio de semana! Este lunes 22 de junio tuvimos un programa de lujo con la visita de Iker Casillas en el foro. El Sin Palabras encendió la competencia entre el equipo Favorito y el Pueblo. Margarita Mckenzie llegó a poner orden, pero no solo eso, invitó a los conductores a envíar sus mejores mensajes de buenas vibras a la Selección Mexicana.