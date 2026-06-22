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“Varios van a caer": Ismael y Nora, los nuevos participantes de MasterChef 24/7, ya planean una estrategia (VIDEO)

Pese a que apenas están conociendo a sus compañeros, Ismael y Nora sí tienen muy claro que su llegada al Mundo MasterChef 24/7 podría hacerlos enojar.

La nueva etapa de MasterChef 24/7 arrancó con sorpresas y noticias inesperadas, como la llegada de dos nuevos participantes que se integran a la competencia. Se trata de Ismael y Nora, que ya empezaron a demostrar su talento en la cocina y ya hasta tienen en mente que una estrategia podría ser lo más adecuado para ellos, en especial porque anticipan que algunos cocineros no lograrán lidiar con su presencia.

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