“Varios van a caer": Ismael y Nora, los nuevos participantes de MasterChef 24/7, ya planean una estrategia (VIDEO)

La nueva etapa de MasterChef 24/7 arrancó con sorpresas y noticias inesperadas, como la llegada de dos nuevos participantes que se integran a la competencia. Se trata de Ismael y Nora, que ya empezaron a demostrar su talento en la cocina y ya hasta tienen en mente que una estrategia podría ser lo más adecuado para ellos, en especial porque anticipan que algunos cocineros no lograrán lidiar con su presencia.