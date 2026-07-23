“No le voy a rogar": Jazmín revela por qué está distanciada de Antrax en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Jazmín se sinceró con Luis y le reveló la razón por la que se distanció de Antrax. El cocinero de MasterChef 24/7 le preguntó a su compañera si se volvería a hablar con su amigo. La originaria de Nayarit explicó lo que pasó y sentenció: “No le voy a rogar”, en referencia a que ella no pensaba en ser la que diera el primer paso.