Azteca UNO
Venga La Alegría | Programa 24 de octubre Parte 1 | Lupillo Rivera presenta su ‘polémico’ libro en México, lo de Emiliano Aguilar en los Billboard y más

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de octubre 2025, parte 1: Pese a las polémicas con Belinda, Lupillo Rivera presenta su libro en México; Emiliano Aguilar explota contra los Billboard, la alfombra roja de la reconocida revista de moda, la pasarela de catrinas, lo mejor del Exatlón y mucho más.

