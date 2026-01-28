Venga La Alegría | Programa 28 de enero 2026 Parte 1 | Las burlas de Adame a Carlos Trejo, lo que debes saber de Lidya Valdivia y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de enero 2026, parte 1: Las burlas de Adame a Carlos Trejo, el pleito por la herencia de Joan Sebastian, el reloj del fin del mundo, los experimentos de Inter ¿Neta?, la receta del día, la preparación de Vicente Fernández Jr. para recibir a su próximo bebé, los avances en la denuncia de Arleth Terán y todo sobre el sarampión. Además, recordamos la evolución en la forma de escuchar música, los peinados para niñas en tendencia, el reportaje de Tabata Jalil y todo sobre el polémico caso de Lidya Valdivia de Puebla. ¡Venga La Alegría!