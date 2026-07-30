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Venga La Alegría | Programa 30 de julio 2026 Parte 1 | Danna Paola y su colaboración con el Malilla, Karely Ruiz rompe el silencio y más

Mira la parte 1 de Venga La Alegría y revive lo mejor de las noticias del espectáculo con Danna Paola y su polémica con Belinda y Kenia Os y entérate de todo sobre el Festival de Cine de Guanajuato.

El día de ayer Karely Ruiz sufrió un robo en su lujosa mansión y además su esposo resultó herido, la influencer rompió el silencio y espera que su caso no se quede impune. Saca tu lado más creativo y aprende a personalizar tus playeras junto con tus hijos y vive un momento especial con ellos durante las vacaciones. Mira el impactante cambio de look de Lizbeth, quien estuvo en manos del Escuadrón de la Belleza para cambiarla por completo.

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